Zuckerberg presenta guantes hápticos para el metaverso

Mark Zuckerberg, sigue preparando todo para su metaverso, es por ello que a través la cuenta oficial de Meta, se dio a conocer que Reality Labs se encuentra trabajando en guantes hápticos para sentir en la realidad virtual.

En el comunicado de la empresa, se declara que uno de los equipos de investigación de Reality está concentrado en crear herramientas de interacción en la realidad virtual y aumentada, ya que su objetivo principal es desarrollar tecnología para resolver uno de los desafíos centrales del metaverso que es ¿Cómo tocamos el mundo virtual?

De acuerdo con Meta, estos guantes hápticos serán capaces de provocar una sensación real desde tu avatar virtual y pone de ejemplo el hecho de estar armando un rompecabezas 3D virtual.

How do we touch the virtual world? Our Reality Labs team is working to create the technology to make it possible. Today we shared some progress in researching and developing haptic gloves to bring the sense of touch to the metaverse. Check it out https://t.co/MliVQQdtfs pic.twitter.com/mdOsMwXE5Q