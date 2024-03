¿Arañas en el espacio? Telescopio Hubble capta galaxia ‘arácnida’

El misterioso pero impresionante espacio exterior está repleto de cuerpos celestes de todos tamaños y colores que son captados por los mejores telescopios de la NASA, como el Hubble.

Este famoso telescopio espacial asombró a los científicos y mentes curiosas tras captar arañas en el espacio, o más bien una galaxia ‘arácnida’, cuyo nombre oficial es UGC 5829.

Este cuerpo celeste se encuentra a unos 30 millones de años luz de distancia y aunque tiene un nombre que consta de tres letras y cuatro números, también se le llama ‘Galaxia Araña’, porque parece que tiene brazos largos como las patas de una araña, excepto de estos ‘brazos’ están conformados por de materia cósmica.

