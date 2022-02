Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia: Científicas que hicieron historia

En el marco del Día Internacional de las Mujeres y Niñas en la Ciencia, no podría faltar mencionar a las mujeres que hicieron historia en el mundo de la ciencia, ya que representan el empoderamiento femenino, donde el género no está peleado con la inteligencia y destreza de los seres humanos.

¡Acabemos con estos estereotipos! Y aplaudamos los logros de las personas que aportan conocimiento al mundo sin importar su género.

Top cinco de mujeres científicas

¿Alguna vez has escuchado la siguiente frase: En la vida no hay cosas que temer, solo cosas que comprender? Si tu respuesta es: no. Te invitamos a conocer a esta icónica científica.

Marie Curie, fue nombrada como la Madre de la Física Moderna, pues descubrió en conjunto con su esposo Pierre, los elementos del polonio y la radio, por esta gran aportación recibió un primer Premio Nobel de Física en 1903.

En el año 1911, a Curie se le otorgó un Premio Nobel en Química, con estos dos galardones se convirtió en la primera mujer en ganar dos premios en distintas categorías.

Google supo bien como aprovechar el nombre de esta mujer, pues en 2018 la compañía anunció la expansión de su red global con nuevo cables submarinos en Chile, Dinamarca y Hong Kong, y en honor a la científica, el cable que vinculará a Chile con Los Ángeles, tendrá por nombre Curie.

Jane Goodall

“Solo si entendemos, nos puede importar. Solamente si nos importa, podemos ayudar. Solo si ayudamos, ellos se salvarán.”

La fantástica Jane Goodall es una científica, etóloga, activista y mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, esta mujer estudió alrededor de seis décadas a los chimpancés, este conocimiento lo difundió a través de sus incontables artículos, en donde plasmaba todo lo descubierto sobre esta especie, dentro de estos libros se daba a conocer el comportamiento entre Chimpancés, alimentación y costumbres.

Goodall fue galardonada con varios premios y honores por sus investigaciones y el activismo a favor de los animales.

María Teresa Ruíz, el orgullo chileno

La primera mujer en estudiar astronomía en su propio país (Chile), más tarde optó por estudiar una maestría en Astrofísica en la Universidad de Princeton en Estados Unidos.

La chilena descubrió un inusual cuerpo celeste nunca antes visto; la primera enana “café” de baja masa (objetos estelares que no poseen luz propia).

Teresa Ruíz fue la primera mujer que recibió el Premio Nacional de Ciencia de Chile. El premio más reciente lo obtuvo en 2017 y fue gracias al descubrimiento de la “enana café”: Premio L’Oréal Unesco para las Mujeres en la Ciencia.

Françoise Barré-Sinoussi

La mujer de origen francés hizo uno de los más grandes descubrimientos en el área de la salud, mismo que la hizo ganar el Premio Nobel de Medicina en 2008.

Sinoussi descubrió el virus de inmunodeficiencia humana que produce el síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA).

La francesa es integrante de varias sociedades de mujeres científicas, es una activista en la lucha contra el sida y también consultora de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Si quieres llegar más cerca de tus expectativas, ponte objetivos altos, es la mejor forma de hacer progreso”. Barré-Sinoussi.

Además, apoya a los países en desarrollo para la prevención y el tratamiento del VIH desde hace más de 30 años.

Katherine Johnson y su legado matemático

Desde que eras pequeño podemos apostar que siempre has oído la siguiente leyenda: cuando la NASA comenzó a utilizar computadoras, llamaban a una mujer precisa para hacer cálculos que comprobara que las maquinas no presentaran errores. Esto no se trababa de una simple historia de fantasía, esa mujer tenía nombre y apellido; Katherine Johnson.

Johnson, de origen estadounidense, fue una de las mujeres afroamericanas pioneras en la ciencia espacial e informática. Ella pudo calcular la trayectoria del primer americano que viajó al espacio, Alan Shepard. Además, estuvo a cargo de evaluar los cálculos de la misión del primer astronauta a orbitar la Tierra.

Su casi perfección para calcular, fue clave para el éxito del icónico programa Apolo -de aterrizaje en la Luna y el comienzo del programa del Transbordador Espacial.

La matemática recibió en 2015 la Medalla Presidencial de la libertad y el siguiente año la película Hidden Figures plasmó su historia, esto logró dar a conocer la historia de esta gran mujer a nivel internacional. Cabe mencionar que el filme fue tres veces nominada a los Oscar.

Sin duda alguna las mujeres una vez más demuestran que se puede lograr ser lo que más te apasiona sin importar las críticas o prejuicios establecidos por la sociedad.

(Con información de lab4u)

