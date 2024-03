Fallecido astronauta recibe último adiós estelar de la NASA

La NASA miró al cielo estrellado esta semana para darle un último adiós al astronauta y antiguo administrador de la agencia espacial, Richard Truly, quien falleció el 27 de febrero a los 86 años en la tranquilidad de su hogar en Genesee, Colorado.

El actual administrador de la NASA, Bill Nelson, expresó su más sentido pésame a la familia de Truly y aseguró que por siempre será recordado por su inigualable labor, excepcional visión y espíritu.

Truly será recordado durante mucho tiempo por su trabajo fundamental en las pruebas de aproximación y aterrizaje del transbordador espacial y las misiones STS-2 y STS-8.

Fue el primer astronauta en convertirse en administrador de la NASA en 1989 y ganó un Trofeo Collier por su papel en el regreso del transbordador al vuelo después de la tragedia del Challenger.

Today the NASA family mourns the passing of astronaut and former NASA Administrator, Richard Truly.



Truly will be long remembered for his pivotal work on the Space Shuttle's Approach and Landing Tests and the STS-2 and STS-8 missions. He was also the first astronaut to become a… pic.twitter.com/LLd1iFeaOo