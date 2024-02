Frank Rubio recibe medalla de alto valor para los astronautas

La estupenda labor del coronel Frank Rubio en el espacio exterior fue honrada con una medalla de alto valor para los astronautas, la cual se le entregó esta semana en presencia de la NASA.

En una ceremonia memorable realizada el 22 de febrero en el Pentágono, el Ejército de Estados Unidos entregó a Rubio el Dispositivo de Astronauta del Ejército, una medalla particular y la cual solo tenían en su posesión dos personas, tres ahora con Rubio.

El coronel Andrew ‘Drew’ Morgan y la coronel Anne McClain son los otros astronautas de la NASA que también tienen un Dispositivo de Astronauta del Ejército y que seguramente le darán un gran abrazo a Frank Rubio por unirse a su ‘club’.

La ceremonia de entrega de la medalla presidida por Christine E. Wormuth., secretaria del Ejército fue transmitida por la cuenta oficial del Ejército de Estados Unidos en la red social X (antes Twitter).

LIVE: #USArmy @nasa astronaut Col. Frank Rubio receives the Army Astronaut Device from @secarmy Christine E. Wormuth. Rubio holds the U.S. record for the most days in space for a single spaceflight. https://t.co/Z1CmhXbTgd

Con la frente en alto, Frank Rubio agradeció portar otro reconocimiento en la parte superior de su uniforme.

Además de contar con el título de astronauta de la NASA, Frank Rubio es oficial del Ejército, piloto de helicóptero y médico.

It was my pleasure to award the Army Astronaut Device to @USArmy COL Frank Rubio! As a record-setting @nasa astronaut, Army officer, helicopter pilot, & physician, he is an incredibly inspiring role model! Read more about his #USArmy story➡️https://t.co/RBbDO8I1DN pic.twitter.com/7BM7EiK4eS