NASA se despide del astronauta Joe Engle, una estrella en la Tierra

Mientras el majestuoso espacio exterior le dio la bienvenida a una nueva estrella, la NASA se despidió del astronauta Joe Engle, quien falleció esta semana rodeado de su familia en Houston, Texas.

Engle era un astronauta retirado de la NASA que también ostentaba el título de mayor general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; lamentablemente murió el 10 de junio a los 91 años de edad.

General Joe Engle helped humanity's dreams take flight—in the X-15 program, the Apollo program, and as one of the first Shuttle commanders. He was one of the first astronauts I met at Johnson Space Center. I’ll never forget his big smile. We will miss him. https://t.co/xA4c5HxJ5P