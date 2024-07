NASA festeja cumpleaños del Observatorio Chandra con galería cósmica

¡Feliz cumpleaños Chandra! La NASA celebra este 23 de julio un año más de vida, 25 en total, de su famoso observatorio de rayos X operado por Observatorio Astrofísico Smithsoniano (SAO).

Al ser una ocasión especial, la agencia espacial decidió organizar una galería cósmica conformada por 25 fotografías nunca antes vistas que muestran lo bello que puede ser lo desconocido y galáctico.

La NASA detalló que las imágenes demuestran cómo la astronomía de rayos X explora los rincones del universo.

Happy birthday, @ChandraXRay! 🥳



For 25 years, Chandra has revealed an unseen universe and answered questions about how our cosmos works and evolves.



Its unparalleled X-ray vision investigates very hot regions, like exploded stars and galaxy clusters: https://t.co/hc5tVDSPCF pic.twitter.com/JrDD6K6ArI