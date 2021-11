Omicron desvela error mundial sobre plan de vacunación: OMS

El viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) denominó a esta nueva variante como "Omicron" y se ha sugerido que provoca un mayor riesgo de reinfección con esta variante. La nueva cepa previamente conocida como B.1.1.529, presenta algunas mutaciones "preocupantes", además de una evidencia preliminar sugiere que conlleva un mayor riesgo de reinfección.

Desde que fue detectada entre los días 11 y 23 de noviembre, seis países han notificado señales de la nueva cepa del coronavirus en sus tierras:

La nueva variante, ahora identificada como Omicron del coronavirus, ha desatado la alerta mundial, desde que se detectó en un país, Sudáfrica, donde la tasa de vacunación contra la Covid-19 es de sólo el 25 %, lo que resalta la urgencia de distribuir mejor dosis para evitar mutaciones peligrosas, alertó este sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El surgimiento de Ómicron “evidencia que tenemos que acelerar la igualdad en las vacunas lo antes posible y proteger a los más vulnerables en todas partes”, destacó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su cuenta oficial de Twitter.

