Realiza caminata la 1ra indígena norteamericana en el espacio: NASA

La primera mujer indígena norteamericana en el espacio se aventuró a realizar una caminata espacial el viernes para preparar la Estación Espacial Internacional para más paneles solares.

La astronauta de la NASA Nicole Mann salió junto con el japonés Koichi Wakata, cargando una bolsa de equipo. Su trabajo consistió en instalar puntales y soportes para los nuevos paneles solares que se lanzarán en verano, como parte de un esfuerzo continuo de la NASA para expandir la red eléctrica de la estación espacial.

Spacewalk update: @NASA_Astronauts Nicole Mann and @JAXA_en Koichi Wakata set their spacesuits to battery power at 8:14am ET, marking the official start of today's spacewalk. The spacewalk is expected to last up to seven hours. pic.twitter.com/tlU7RHKRF9