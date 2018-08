NFL incluye a hombres en el equipo de porristas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La temporada 2018 de la NFL será testigo del debut de los porristas hombres en las laterales del emparrillado, luego de que los equipos de cheerleaders de los Rams y los Saints sumaron a varones a sus filas.

Por primera vez, hombres formarán parte de alguna escuadra de porristas en la NFL. Los protagonistas de este hecho histórico ya empezaron a prepararse. Los bailarines Quinton Peron y Napoleon Jinnies ya se han sumado al grupo de animación de los Rams. Por su parte, Jesse Hernández se incorporó a los Saints.

"¡Todavía no puedo creer que soy uno de los primeros hombres en la historia en ser un animador profesional de la NFL!", escribió Jinnies en Twitter luego de su exitosa audición con los Rams.

“Pensé… ¿y por qué no yo? ¿Por qué yo no puedo hacer esto?”, contó Peron durante una entrevista en el famoso programa ‘Good Morning America’ de la ABC. Ambos han deslumbrado en sus audiciones y se ganaron un lugar en el grupo de porristas de los Rams.

Otros equipos, como los Indianapolis Colts y los Baltimore Ravens, poseen hombres en su equipo de animadoras pero están encargados de realizar acrobacias y no se dedican a bailar.

A un mes del inicio de la temporada 2018-2019, la NFL ya palpita este cambio histórico que podría dar lugar a otros hitos revolucionarios para el fútbol americano.

Still can’t belive I’m one of the first males in history to be a pro NFL cheerleader! Everyone’s support and love has been insane! 😭 thank you and GO RAMS! @RamsNFL @LARamsCheer #LARams pic.twitter.com/srpkYiVmEI