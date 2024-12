F1: Pasar de Red Bull a Racing Bulls nunca fue una opción para Checo

La reciente separación entre Sergio Pérez y Red Bull Racing marca un nuevo capítulo en la carrera del piloto mexicano.

Ambos, el corredor y el equipo de bebidas energéticas, acordaron de manera mutua rescindir su contrato, que se extendía hasta 2026, y así Liam Lawson se convierte en el nuevo compañero de Max Verstappen.

Con un asiento libre en la escudería hermana de Red Bull, se especulaba que Pérez podría ocuparlo, como ocurrió anteriormente con Daniil Kvyat en 2016 y Pierre Gasly en 2019. Sin embargo, la decisión fue diferente esta vez.

La franquicia con sede en Milton Keynes decidió volver a su filosofía original de contratar únicamente a pilotos de su academia, lo que llevó a que Isack Hadjar, un talentoso piloto de Fórmula 2, recibiera el pase directo para unirse al equipo.

Christian Horner, jefe de Red Bull, comentó sobre la situación: "Creo que en la etapa de la carrera de Checo eso no habría sido realmente una opción para él. No es algo que hayamos discutido, ni siquiera hablado. Así que ahora ha tomado esta decisión y, obviamente, la apoyamos plenamente".

Antes de cerrar este capítulo, Pérez tendrá la responsabilidad de llevar su velocidad a diversos Show Runs programados en sedes aún por confirmar en 2025, lo que le permitirá seguir vinculado al mundo de la Fórmula 1.

El nuevo piloto de la Red Bull, ha enfrentado una ola de críticas desde que fue anunciado como el sustituto de Pérez y durante una entrevista con The Times, reveló que no esperaba la magnitud de los comentarios negativos en su contra.

Tras una complicada temporada en la que Checo enfrentó diversos problemas con el RB20, su contrato no fue renovado, dejando una profunda tristeza entre sus seguidores. Muchos fanáticos mexicanos expresaron su enojo e incredulidad en redes sociales, lanzando críticas tanto al equipo austriaco como al recién nombrado piloto, de 22 años.

Lawson, quien está a punto de asumir un papel clave en Fórmula 1, se mostró sorprendido por el rechazo.

"Te preparas para estar listo como piloto de Fórmula 1, entonces realmente no esperas esa clase de cosas. Tú no te preparas realmente para eso, porque estás enfocado en manejar".

"Originalmente vi demasiado (abuso), pero no lo esperaba, no estaba listo para eso. Para ser honesto, ya no uso mucho redes sociales. Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios", declaró.

