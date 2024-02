Pretemporada F1 2024: ‘Checo’ Pérez queda segundo en test del día 2

Pese a presentarse unos inconvenientes con el monoplaza RB20, Sergio ‘Checo’ Pérez demostró que nada podía pararlo y consiguió al final el segundo lugar en el día 2 de los test de la pretemporada 2024 de la Fórmula 1.

El mexicano marcó el segundo mejor tiempo de la jornada con 1'30"679 el Circuito Internacional de Bahréin, mejorando el 1'31"275 al que llegó Max Verstappen ayer, y acumuló 128 vueltas como parte de su programa.

Aunque en la agenda de Red Bull Racing marcaba el cambio de conductores por la tarde, prefirieron continuar con Checo, ya que solo pudo dar 20 giros por la mañana debido a la falla en los frenos.

Una detención inoportuna causó preocupación en el garaje de los austriacos, sin embargo, el piloto tapatío volvió a poner en marcha el bólido para regresar con los ingenieros.

Mañana, el campeón neerlandés Max Verstappen estará en pista en el primer turno y Pérez en el segundo.

Checo and Valtteri giving us a taste of what's to come next weekend once we return to racing! 🥊😉#F1Testing #F1 pic.twitter.com/k8HdUGHsgr