¿Mejor no? Lando Norris ve difícil ser compañero de Verstappen

Fanáticos de Lando Norris, consideran que la mejor decisión que realizó el piloto estadounidense fue renovar con determinación su contrato con McLaren y cerrarle las puertas a Red Bull Racing.

Firmar con el equipo más dominante de la Fórmula Uno actualmente parece una buena idea, hasta que llega el momento de desafiar a tu compañero de garaje, el tricampeón neerlandés, Max Verstappen.

Para Norris de 24 años, lo difícil es vencer al neerlandés en su propia casa, con sus reglas, y con un ejército trabajando detrás de él, y esperar el mismo destino de Pierre Gasly, Alex Albon y el que muchos le deparan al mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez.

"Creo que es un 'no' para cualquier piloto . Se necesita tiempo para adaptarse y tomar tiempo para llegar al lugar y si quieres competir contra el mejor piloto del mundo, no es lo mejor que se puede hacer. No es una decisión inteligente" , comentó el conductor de la escudería de Woking.

Aunque sí hubo un acercamiento de parte de los austriacos con el británico para plantearle algunas opciones, todo se quedó en conversaciones.

Por fortuna, Lando no se verá afectado por las controversias que giren alrededor de Verstappen y su escudería ‘alada’, ya que renovó contrato con su actual equipo McLaren.

