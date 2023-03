Michael Jordan analiza la venta de los ‘Hornets de Charlotte’

El seis veces campeón de la NBA se encuentra en negociaciones para vender al menos una porción de la franquicia a un consorcio que incluye a Gabe Plotkin, dueño minoritario de los Hornets.

Breaking: Charlotte Hornets owner Michael Jordan is engaged in serious talks to sell a majority stake in the franchise to a group led by Hornets minority owner Gabe Plotkin and Atlanta Hawks minority owner Rick Schnall, sources told @wojespn. pic.twitter.com/it7lhVqBsR