Nominan al 'Canelo' Álvarez para el Premio Nacional del Deporte

Agencia

MÉXICO.- Luego de que Saúl Álvarez recibiera el cetro que lo acredita como Campeón de peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, anunció que el tapatío será nominado a ganar el Premio Nacional de Deportes 2018 en la categoría de deportista profesional.

“Es un consenso general que Canelo tenga la gloria de ser uno de los mexicanos que son distinguidos con el Premio Nacional del Deporte, así que Saúl, vamos a proponerte para que así sea”, expresó Padilla.

También te puede interesar: 'Canelo' buscará ser el décimo tricampeón mexicano

Por su parte, el empresario Carlos Slim, quien presencio el evento, aseguró que el púgil merece dicho galardón.

“La nominación es lógica, impensable que no se haga y creo que merece el Premio Nacional porque además está representando con mucho éxito el esfuerzo de muchos años para lograr deportivamente ser el mejor de su categoría y uno de los mejores en el mundo”.

Cabe destacar que en la 56 Convención Anual del CMB, se dieron a conocer las nominaciones a lo más destacado del presente año, donde Canelo aparece en las de "Campeón del año", "Pelea del año" y "Regreso del año".

El boxeador mexicano, compartió en sus redes sociales imágenes del evento con un mensaje:

Cerramos un logro más y hoy iniciamos un nuevo reto 🥊🥊 we closed another achievement and today we start a new challenge!