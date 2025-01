Baldoni contrata al nieto de John F. Kennedy en caso contra Lively

El actor y director de ‘Romper el Círculo’, Justin Baldoni, será representado legalmente por Jack Schlossberg, el nieto del expresidente estadounidense John F. Kennedy, tras ser demandado por Blake Lively por acoso sexual y angustia emocional.

Schlossberg ha declarado que decidió asumir el caso porque todos tienen derecho a un juicio justo y a que se revele la verdad.

Blake Lively presentó una demanda federal contra Justin Baldoni, a quien exige una compensación por dolor y angustia mental, sufrimiento emocional severo y pérdida de salarios.

La demanda formal refleja los señalamientos establecidos en la denuncia que presentó Lively en el Departamento de Derechos Civiles de California hace una semana donde expuso acoso sexual, comportamientos inapropiados y represalías inadmisibles.

El 2 de junio de 2023, Blake Lively inició un intercambio de mensajes de texto con Justin Baldoni.

En esos mensajes, Lively expresaba su frustración con su asistente por no haberle enviado un lote actualizado de páginas del guión, señalando:

La actriz cerró su mensaje con un ‘X’, símbolo que está ligado con un beso. Posteriormente, Lively añadió:

“Solo estoy bombeando en mi tráiler si quieres que trabajemos nuestras líneas”.

“The Times story relied almost entirely on Lively’s unverified and self-serving narrative, lifting it nearly verbatim while disregarding an abundance of evidence that contradicted her claims and exposed her true motives,” Justin Baldoni's lawsuit says.https://t.co/ANJ64ItnaD