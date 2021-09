Christina Aguilera enciende las redes, posa sin blusa mostrando su bella figura

La cantante de “Ven Conmigo”, Christina Aguilera ha encendido las redes sociales tras publicar sexy foto en la cual deja ver sus sensual figura, y por lo que se le puede ver posando sin blusa y su rubia y larga melena cubre sus encantos de la artista.

La cantante ha sorprendido a más de uno por sensual imagen, por lo que en dicha foto realmente sorprendió a sus 7 millones de seguidores esto por su cuenta de Instagram, claro no es de esperarse los fans le comentaron con miles de halagos su belleza y la figura que luce a sus 40 años.

Nos presume su próxima gira que se llama “Xtina” esto marca su regreso a los escenarios.

La cantante está celebrando 22 años de trayectoria

Cabe de recordar la cantante debuto en agosto de 1998 apenas siendo una adolescente, por lo que se encuentra de aniversario cumpliendo 22 años de carrera.

Su disco fue todo un éxito, posicionándola en las lista número uno, por varias semanas, las canciones que la llevaron a la fama mundial fueron;"I turn to you", "Come on over baby (all I want is you)", "What a girls want" así como "Genie in a bottle".

