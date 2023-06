Christopher Lloyd se une a la serie de “Knuckles”

Paramount Plus tiene como uno de sus principales proyectos el show televisivo de Knuckles, el primer spin off de los filmes live action “Sonic the Hedgehog”, este jueves añadieron a nuevas estrellas en su reparto incluyendo a Christopher Lloyd, según Deadline.

Para fortalecer su conexión con las películas se estableció que Idris Elba le volvería a prestar su voz al personaje titular.

Mientras que Adam Pally y Tika Sumpter repetirán sus roles como Wade Whipple y Maddie.

Christopher Lloyd mejor conocido por interpretar a Dr. Emmett "Doc" Brown en la trilogía de “Regreso al futuro”, el tío Lucas en los filmes de los 90 de “Los locos Addams”, recientemente fue un invitado especial en el capítulo "Guns for Hire" de la tercera temporada de The Mandalorian donde fue el Commissioner Helgait.

Otros actores que se unen al programa Knuckles son Cary Elwes, Stockard Channing, Paul Scheer y Rob Huebel, la serie seguirá al erizo rojo tratando de enseñarle el camino del guerrero Echidna a Wade.

Edi Patterson, Julian Barratt, Scott Mescudi, Ellie Taylor y Rory McCann, son otros de los actores vinculados al proyecto, el director de las dos películas de acción real de Sonic, Jeff Fowler, estará a cargo del primer episodio.

De momento el show no tiene fecha de lanzamiento no obstante los planes es que sirva de puente rumbo a “Sonic the Hedgehog 3”, Paramount Pictures de momento planea lanzar la cinta en cines el 20 de diciembre del 2024.

Cary Elwes and Christopher Lloyd have been cast in the ‘Sonic the Hedgehog’ spin-off series ‘KNUCKLES’.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/Vzn7zqdO3S — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 14, 2023