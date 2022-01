De una patada destrozaron la mitad del rostro de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez nunca ha sido de tomar ni de buscar conflicto, de hecho, era muy cuadrado, muy obediente y hasta cierto punto, inocente, pero la segunda vez en su vida que tuvo un conflicto acabó en el hospital con cirugía estética, porque de una patada le fracturaron la mitad de la cara.

El actor y comediante platicó esta anécdota en el programa de Yordi Rosado este domingo.