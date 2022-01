Estaba aterrorizado: Eugenio Derbez revela que no quería ser papá de Aislinn

El comediante mexicano, Eugenio Derbez reveló que cuando se enteró que se convertiría en padre por primera vez junto con Grabriel Michelle, madre de Aislinn, el también productor aseguró que no se sentía preparado para ese papel, ya que era muy joven y no tenía muchos ingresos económicos para mantener a un bebé y encima de eso tenía una mala relación con la madre de su primer hija.

Durante una entrevista realizada por Yordi Rosado, en su canal de YouTube Derbez, contó varias experiencias sobre su vida, entre esas el temor que sintió cuando se convirtió en padre por primera vez.

El también productor confesó que su virginidad la perdió con la madre de su primogénita, por la mala información sobre la sexualidad.

“Yo tenía 23 años, y la verdad es que Gabriel y yo nos llevábamos muy mal. Y cuando me dice ‘estoy embarazada’, yo sentí que se acabó el mundo. Dije: ‘Mi carrera, mis sueños, todo, hasta aquí llegaron. Se acabaron’. Y me apaniqué y le dije: ‘no quiero ser papá'. Entonces ella dijo ‘vete, no quiero volverte a ver. Yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti’” manifestó el esposo de Alessandra Rosaldo

El director de “No se aceptan devoluciones” a su vez comentó que a pesar de no tener deseos de ser padre, tampoco quería ser una persona irresponsable, mucho menos alejarse de su pequeña.

“Yo no quería ser papá, no quería que hubiera un hijo mío andando por ahí, yo estaba aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí. Terminamos peleándonos. Luego medio regresé cuando la niña nació, medio lo intentamos, porque yo tenía muy claro que no quería dejar una hija por ahí regada, yo quería hacerme responsable” detalló el comediante.

Asimismo Derbez comentó que trabajó como mesero y limpiaparabrisas para salir adelante y poder mantener a Aislinn, pero a pesar de lo duró que pudo ser esa experiencia en su vida, el actor aseguró que no se arrepiente de lo sucedido, ya que su primogénita ha sido su mejor maestra durante todos estos años.

“Se convirtió en lo mejor que no quería que me pasara” añadió Derbez, frase que aparece en la película de "No se aceptan devoluciones" misma que fue dedicada para Aislin.

Finalmente el actor confiesa que se se ha sentido muy culpable porque de alguna manera rechazó a su hija, y es algo que no se lo oculta a su pequeña.

