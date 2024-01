Hace unos meses, se dio a conocer que Andrew Garfield asumiría el papel principal en la esperada película ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo Del Toro.

Sin embargo, recientes revelaciones indican un cambio significativo en el elenco, ya que Garfield decidió abandonar el proyecto por ciertos motivos, dando pasó a que Jacob Elordi fuera seleccionado para asumir el papel protagónico en la próxima y fascinante producción cinematográfica de terror.

De acuerdo con Variety, el protagonista de ‘Hasta el último hombre’ decidió dejar el proyecto debido a problemas que tuvo relacionados con la huelga y prefirió hacerse a un lado para no entorpecer el trabajo de sus compañeros.

La noticia de la salida de Andrew fue confirmada por Netflix en X (antes Twitter).

La plataforma de streaming ‘tudum’ publicó el nombre del reparto principal de la película del director mexicano de 59 años, seguido del mensaje ‘Frankenstein de Guillermo del Toro llegará pronto a Netflix’.

Jacob Elordi

Oscar Isaac

Christoph Waltz

Mia Goth

Felix Kammerer



Guillermo del Toro's Frankenstein is coming soon to Netflix.