Jennie de Blackpink se luce en la nueva campaña de Chanel

Kim Jennie, ​más conocida como Jennie de Blackpink modela el bolso Chanel 22, presentado por primera vez en el desfile Prêt-à-porter Primavera-Verano 2022, por la calles de Seúl.

La Maison ha optado por una campaña con 4 icónicas figuras jóvenes de la cultura pop, Jennie, Lily-Rose Depp, Margaret Qualley y Whitney Peak, para conectar con su generación a través del lente de Inez & Vinoodh.

BLACKPINK's Jennie stuns in new campaign for Chanel, ‘The Chanel 22.’ pic.twitter.com/1JZyHSixMB