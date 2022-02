Kanye West ataca de nuevo a Pete Davidson, novio de Kim Kardashian

Todo parece indicar que Kanye West no quiere hacer sencillo el proceso de divorcio con Kim Kardashian, a pesar, de que el próximo 19 de febrero se cumplirá un año de que ella ingresó formalmente la petición de separación a través de su representante legal.

Aunque en aquel momento se indicó que todo se estaba desarrollando en los mejores términos, ahora el rapero está atravesando por una crisis que escaló a los ataques directos en redes sociales en contra de Pete Davidson, la actual pareja de la socialité.

Lo anterior, quedó comprobado con las publicaciones que hizo West durante este fin de semana y con las que retomó su actividad en Instagram después de haber borrado todo su feed, una de ellas destacó porque Kanye retó a la plataforma a bloquear su perfil por escribir groserías en contra de Davidson: "Miren a este idiota. Me pregunto si Instagram va a cerrar mi perfil por hablar del exnovio de Hillary Clinton", escribió West, haciendo referencia a la amistad que Pete tiene con Hillary Clinton, la excandidata presidencial de los Estados Unidos y de quien el actor tiene un tatuaje que se hizo en 2016.

Sin embargo, el enojo del también empresario llegó a uno de sus amigos y colaboradores, Kidi Cudi, al que no sólo criticó y acusó de traicionero, sino que, desde Instagram, expulsó del nuevo proyecto que estaban empezando juntos, el disco "Donda 2".

Kenye West arremete contra el novio de Kim Kardashian en Instagram

Aunque la publicación que hizo Kanye West ya fue borrada de Instagram, en ella subió una foto en la que aparecían él, Pete Davidson, Kid Cudi y Timothée Chalamet.

"Sólo para que todos sepan que Cudi no estará en Donda porque es amigo de ustedes saben quién", agregó West como descripción, no obstante, no se esperó que su ahora examigo y excolaborador reaccionara de inmediato escribiendo el siguiente comentario: "Lástima, no quiero estar en tu jodido álbum, dinosaurio jajaja. Todos saben que he sido lo mejor de tus álbumes desde que te conocí. Rezo por ti hermano".

Lo anterior se suma a la serie de declaraciones públicas que el rapero ha hecho con la intención, según él, de recuperar a su todavía esposa Kim Kardashian y a los cuatro hijos que procrearon juntos para volver a ser una familia.

La última de estas expresiones fue el pasado 9 de febrero cuando puso: "Dios por favor reúne a nuestra familia de nuevo", lo cual, escribió como parte de un collage de fotos que publicó del más reciente shooting que Kim realizó junto a sus hijos para la portada de marzo de la revista "Vogue" en su edición de los Estados Unidos.

Hasta el momento, el único que ha reaccionado a los ataques de Kanye West es Kid Kudi, ni Pete Davidson ni Kardashian, se han manifestado, al menos, públicamente, por lo publicado por el exitoso rapero, no obstante, cabe recordar el comunicado que ella lanzó hace unos días para poner un alto a lo dicho por su aún esposo.

"El divorcio es suficientemente difícil para nuestros hijos y la obsesión de Kanye de tratar de manipular nuestra situación tan negativa y públicamente también está causando más dolor a todos. Desde un inicio no he querido nada más que una relación co-parental sana y de apoyo, porque es lo que es mejor para nuestros hijos y me entristece que Kanye continúe haciéndolo imposible a cada paso".

