Kendrick Lamar triunfa en Spotify gracias al Super Bowl LIX

La actuación de Kendrick Lamar en el medio tiempo del Super Bowl LIX no solo cautivó a la audiencia, sino que también tuvo un impacto inmediato en las plataformas de streaming.

‘Not Like Us’, la canción que marcó la cultura en 2024, experimentó un aumento del 430 por ciento en reproducciones en Spotify en las horas posteriores al espectáculo.

Además, las otras nueve canciones que interpretó en su enérgico set de 13 minutos registraron un incremento total del 175% en Estados Unidos, según datos publicados por la plataforma.

Kendrick Lamar performing “Not Like Us” and calling Drake a p*do in front of 100M viewers live at the Super Bowl is going down in history pic.twitter.com/vluJ0FOziG