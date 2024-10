Lisa Marie Presley, abusada a los 10 años por ex novio de su madre

El libro de memorias ‘From Here to the Great Unknown’ de Lisa Marie Presley está generando polémica de nueva cuenta al destaparse que la hija de Elvis fue abusada en su infancia por alguien cercano a ella.

En un fragmento del libro, que fue coescrito al lado de su hija, Riley Keough, Lisa Marie confiesa que fue abusada sexualmente cuando tenía 10 años por un ex novio de su madre, Priscilla Presley.

El texto relata que su abusador, el actor y modelo Michael Edwards, supuestamente entraba en su habitación por la noche cuando era niña con tal de tocarla de forma inapropiada e incluso, para pegarle hasta dejarle moretones en su pequeño cuerpo.

Priscilla, actualmente de 79 años, salió con Edwards, de 80, por unos seis años a finales de los años 70 y principios de los 80.

En el libro, Lisa Marie relata que el actor tenía mal carácter y que la golpeaba con fuerza, aventándole sillas y lastimando su espalda.

"La primera vez que me agredió tenía 10 años. Se despertó y lo encontré de rodillas junto a mi cama, pasando su dedo por mi pierna debajo de las sábanas, y si me movía, él se detenía, así que me movía", escribió la también actriz y compositora. "(Él) me dijo que me iba a enseñar lo que pasaría cuando fuera mayor. Puso una mano entre mis piernas y me besó suavemente antes de salir de la habitación".

Según relata Lisa Marie, Edwards se disculpó a regañadientes por órdenes de Priscilla. Sin embargo, los abusos continuaron durante varios años.

El actor ya había hablado en el pasado de su relación atípica con Lisa Marie, en su libro ‘Priscilla, Elvis, and Me’ de 1988, en donde confesó que en una ocasión se ‘excitó’ jugando con la hija de su novia.

"Ella (Lisa Marie) inocentemente me abrazó y estábamos saltando arriba y abajo. Me excité. Una sensación de malestar se apoderó lentamente de mi estómago. Ansiaba sexualmente a Lisa", reconoció el actor.

Con información de Reforma