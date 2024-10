Madre de Diddy Combs asegura que su hijo 'no es un monstruo'

A pesar de todos los rumores que giran en torno a las actitudes sospechosas del rapero Sean ‘Diddy’ Combs y que han estado en boca de todos, su madre Janice, asegura firmemente que su hijo ‘no es un monstruo’.

La abogada del magnate, Natalie G. Figgers, difundió la noche del domingo un largo comunicado de prensa escrito por Janice Combs, en el que defiende al cantante de las acusaciones en su contra.

De acuerdo con medios como la BBC y US Weekly, Janice declaró lo siguiente en el mensaje:

“Vengo a ustedes hoy como una madre que está devastada y profundamente entristecida por las acusaciones hechas contra mi hijo, Sean Combs. Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras”. "Mi hijo no es el monstruo que han estado pintando, y se merece la oportunidad de contar su versión. Solo puedo rezar para estar viva para verlo decir su verdad y ser reivindicado".

Conspiración y tráfico sexual: el caso de Diddy Combs

Al intérprete, compositor y productor se le acusa de tres cargos graves: conspiración para cometer crimen organizado; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción, y transporte para ejercer la prostitución.

De ser declarado culpable, Combs se enfrenta a un mínimo de 15 años de prisión y un máximo de cadena perpetua tras ser arrestado en la ciudad de Nueva York el pasado 16 de septiembre.

"Es posible que mi hijo no haya sido del todo sincero sobre ciertas cosas, como negar que alguna vez fue violento con una ex novia", e scribió Janice, en referencia a un video de 2016 que muestra a ‘Diddy’ agrediendo físicamente a su entonces pareja, Cassie Ventura, en un hotel. "A veces, la verdad y una mentira se entrelazan tanto que se vuelve aterrador admitir una parte de la historia, especialmente cuando esa verdad está fuera de la norma o es demasiado complicada para creerla".

Originalmente, Sean John Combs, conocido artísticamente como ‘Diddy’ o ‘Puff Daddy’ negó las acusaciones de Ventura sobre haberla agredido sexual y físicamente. Al poco rato, la demanda se resolvió fuera de la corte.

"Creo que el equipo legal civil de mi hijo optó por llegar a un acuerdo con su ex novia en lugar de impugnar hasta el final, lo que tuvo como resultado un efecto rebote, ya que el gobierno federal utilizó esta decisión en contra de mi hijo al interpretarla como una admisión de culpabilidad", reflexiona Janice Combs. "No ser completamente sincero sobre un tema no significa que mi hijo sea culpable de las acusaciones repulsivas y los graves cargos que se le imputan".

¿Acusan por dinero?

En su carta, Janice también asegura que los más de 100 demandantes que han acusado a su hijo de agresión física o sexual hasta el momento, están motivados por el dinero.

“Esta injusticia ha sido insoportable para nuestra familia. La peor parte de esta terrible experiencia es ver a mi amado hijo despojado de su dignidad, no por lo que hizo, sino por lo que la gente decide creer sobre él".

No recibe trato preferencial

Mientras, en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Nueva York, donde permanece encarcelado ‘Diddy’, no existen tratos especiales para él, según un ex recluso del lugar.

De acuerdo con Daily Mail Australia, Timothy Smith, famoso por formar parte del reality ‘Married at First Sight Australia’, dice que el magnate no obtiene ningún trato especial o VIP por parte de la cárcel, pese a su fortuna.

"Su dinero y su riqueza no le traerán ningún beneficio. El sistema penitenciario federal es muy limitado y los ricos no obtienen privilegios adicionales", explicó Smith, quien cumplió una condena en una cárcel de Estados Unidos después de declararse culpable de tráfico de drogas hace unos años. "Se te permiten algunas cosas básicas, como un conjunto de ropa y unos tenis, pero eso es todo. Hacen redadas y, si acumulas varias cosas en tu celda, se llevan todo”.

Smith añadió que la prisión donde se encuentra Combs no permite contacto con otros reclusos, no cuenta con televisores o radios y que sólo se tiene un tiempo limitado para uso de teléfono.

