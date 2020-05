Marimar Vega abre su corazón y revela que tuvo un aborto

México.- Marimar Vega abrió su corazón y sorprendió a sus seguidores al revelar que perdió a un bebé cuando estuvo casada con el actor Luis Ernesto Franco.

La hija de Gonzalo Vega, develó que estuvo embarazada, pero que desafortunadamente tuvo un aborto y que por eso y tras su divorcio la idea de ser mamá, la descartó completamente.

"En su momento quise ser madre, lo intenté y perdí un bebé; esa es otra cosa que nadie se atreve a hablar de eso cuando se pierde a un hijo. Me divorcié y decidí que no quería volver a intentarlo", confesó.

La actriz de "El juego de las llaves" y "Daniel & Ana" aseguró que el deseo de formar una familia lo descartó, sin embargo el amor volvió a tocar a la puerta de su corazón y la ilusión al parecer regresó.

"Yo siempre he dicho que no quiero ser mamá, digo, si me toca será, pero como por decisión mamá soltera, si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia, soy muy familiar, me encantan las familias, por lo cual, si tuviera hijos sería así", explicó.

Hace un año, precisamente el día que nació su sobrino Luka, el segundo hijo de su hermana Zuria Vega, decidió congelar sus óvulos para cuando ella estuviera lista de ser madre, pero que esto aseguró que generó mucho conflicto.

"Son decisiones que hice a lo loca. Es un proceso muy duro que generó mucho conflicto porque en ese momento Zuria tuvo a su hijo", comentó.

Marimar ahora tiene una relación estable con el actor Horacio Pancheri y aunque todavía no hablan de llegar a con-solidar su amor con un hijo, ella ya pudo experimentar ese lado materno y protector que todas las mujeres tienen gracias a su mascota que lleva por nombre "La chata".

Otra demostración de que ella podría ser una gran mamá lo dejó hoy muy claro al subir a Instagram una fotografía de su sobrino, hijo del también actor Alberto Guerra con su hermana, en donde revela que ella fue la primera en tocar al bebé.