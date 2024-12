Muere Charles Shyer, director de ‘El padre de la novia’ de 1991

Charles Shyer, reconocido cineasta y guionista nominado al Oscar por su trabajo en ‘Soldado Benjamin’ junto a su entonces esposa Nancy Meyers, falleció a los 83 años de edad.

Shyer falleció el viernes 27 de diciembre, sin embargo, la noticia de su fallecimiento fue difundida este sábado.

‘Father of the Bride’ director Charles Shyer dead at 83 https://t.co/Ijqc2SmwqY pic.twitter.com/vu4ohj5opV