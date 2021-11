Preventa de 'Spiderman: No Way Home' tumba las páginas de cines en México

Las altas exceptivas del próximo estreno del arácnido, a menos de 10hrs del arranque de la preventa de boletos para el estreno de "Spiderman No Way Home", las páginas de los cines en México no se encuentran disponibles.

En Cinemex y Cinépolis, iniciaron la preventa de los ansiados boletos en punto de las 00:01 horas de la madrugada de este lunes 29 de noviembre.

Miles de personas esperan el arranque de la preventa para ser de los primeros en ver la tercera cinta del arácnido, correspondiente a la saga de Tom Holland, y uno de los filmes más esperados del universo Marvel.

Cinepolis y Cinemex en este momento: pic.twitter.com/MfyqGpja09 — Fornais (@iFornais) November 29, 2021

Esta nueva entrega de Spider Man es un multiverso y los fans esperan la aparición de Tobey Magüire y Andrew Garfield, actores que anteriormente dieron vida a este superhéroe.

Quienes sí ya están confirmados son Alfred Molina y Jamie Foxx, que en anteriores películas interpretaron a los villanos Octopus y Electro, respectivamente.

¿Cuándo es el estreno de "Spiderman: No Way Home" ?

La nueva película de Sony Pictures y Marvel Studios llegará a las salas mexicanas el próximo miércoles 15 de diciembre, después de que adelantaran su estreno un día.

¡BOMBA! tenemos NUEVO tráiler oficial de #SpiderMan #SinCaminoACasa 🕸. Estreno este 16 de diciembre. Cuenta regresiva para la preventa, este 29 de noviembre. pic.twitter.com/Ni9DT8Lhqe — Cinépolis (@Cinepolis) November 17, 2021

Cinépolis fijó este 29 de noviembre como el inicio de la preventa para la película, cuyo estreno está previsto para el 15 de diciembre.

Memes tras la preventa del "Spiderman No Way Home"

El tema es tendencia en redes sociales, debido a las quejas de los usuarios, pues hasta el momento las páginas continúan caídas, ante la espera de los fanáticos por adquirir su boleto de entrada al multiverso. Aquí te dejamos los mejores memes de la reventa del "Spiderman No Way Home"

Cinemex y Cinepolis en estos momentos: pic.twitter.com/Nb31jN0knr — Axel Vazquez (@axelvazquez6112) November 29, 2021

Mientras tanto Cinépolis y Cinemex pic.twitter.com/WHdyeZG8md — Rayito Cripto (@DebRyanShow) November 29, 2021

Cinemex y Cinépolis a las 00:01 pic.twitter.com/4XEykC22iw — Shawty☄️ (@taniaromeroroo) November 29, 2021

