Revelan el primer tráiler de Space Jam 2 con LeBron James y los Looney Tunes

Ciudad de México.- Está claro que la infancia de la mayoría de los amantes del basquetbol y el deporte quedó marcada luego de la película, Space Jam, que se estrenó en 1996 con los Looney Tunes y la estrella de la NBA, Michael Jordan.

Ahora este 2021, llega a la pantalla grande, Space Jam 2 y este día fue presentado su tráiler oficial donde se observa a la figura de los Lakers de Los Angeles, LeBron James como protagonista, junto a figuras animadas como Bugs Bunny.

En el trailer se observa que LeBron trata de recuperar a su hijo que fue secuestrado por el villano de la película, una película donde hay apariciones como el Gigante de Hierro, Kong, entre otras figuras animadas que han marcado una época.

La película, al igual que la primera entrega es una mezcla de animación es una mezcla de animación digital e imagen real y al lado de LeBron, aparecerán también actores consagrados como Don Cheadle y Sonequa Martin-Green.

La producción corre a cargo de Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler y Terence Nance como guionistas, y Malcolm D. Lee como director.

El estreno de la película será el próximo 16 de julio en los cines a nivel internacional y en la plataforma HBO MAX.

Welcome to the Jam. Check out this new poster for Space Jam: A New Legacy and catch the squad in the new trailer on Saturday at 9am ET! #SpaceJamMovie pic.twitter.com/4QX4C8jJhJ