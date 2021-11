Roberto Palazuelos se reúne con el PRD en la CDMX

Luego de que el actor y empresario Roberto Palazuelos, comunicara sus intenciones de postularse a la gubernatura de Quintana Roo en 2022, han salido a relucir imágenes que indican que sus aspiraciones estarían próximas a cumplirse, tras ser captado en una reunión con el Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano.

De acuerdo con El Universal, en la reunión del pasado martes también se encontraba el coordinador del partido en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro.

En la foto, que fue compartida vía Twitter por el periodista Salvador García Soto, se puede apreciar a Roberto Palazuelos en un restaurante de la Ciudad de México junto a los personajes políticos.

Esto rápidamente desató una ola de rumores sobre el “Diamante negro”, quien estaría afianzando una posible candidatura a la gubernatura del estado de Quintana Roo, en el que ha vivido por 23 años.

Como lo ha hecho el partido político, no se descarta la posibilidad de que Palazuelos pueda competir en las elecciones del 2022 en coalición.

Palazuelos no niega sus aspiraciones a la candidatura

En septiembre de este año, el “Diamante negro” comentó que en caso de resultar electo se encargará de poner orden y de convertir a la entidad en una de los más sobresalientes de México.

“Ya llegó el momento de ser candidato para contender por la gubernatura de Quintana Roo. Me tomó tiempo ponerme firme en que quería hacerlo. Tenía muchos partidos interesados pero ya me decidí con uno. El miércoles tuve un desayuno y las encuestas me favorecen, estoy seguro de que me convertiré en el nuevo gobernador de Quintana Roo”, comentó el actor en meses pasados.

El también abogado recalcó que se siente preparado para asumir el cargo, dado que conoce las problemáticas a las que se enfrenta la entidad.

“De todos los candidatos que están sonando ahorita yo soy el más preparado por mucho, soy muy bueno debatiendo y voy a arrasar en los debates. Conozco las problemáticas del estado muy a fondo en temas de seguridad, su grave endeudamiento, cómo lo han endeudado administraciones anteriores, sus graves problemas con la ecología, yo soy un experto en todos esos temas…”, enfatizó.

Si bien, hasta ahora el actor no se ha pronunciado sobre la reunión que mantuvo con los perredistas, se desconoce si será su representante para el 2022.

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

TE PUEDE INTERESAR:

Gael García la gana a Jhonnie Walker; recibirá 40% de sus ganancias

Fans de Justin Bieber acampan para comprar boletos en Monterrey

“Diego y yo” de Frida Kahlo se subasta por 34.9 millones de USD