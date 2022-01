I’ll be back: Ricardo Salinas Pliego responde tras bloqueo en Twitter

Twitter bloqueó la cuenta del empresario, Ricardo Salinas Pliego por incumplir las reglas de la red social que “prohíben el abuso y el acoso”, aunque la compañía no detalló la razón concreta del bloqueo, esta cuenta se canceló después de que el fundador de Grupo Salinas convocara a un concurso de memes en contra de la escritora, Denise Dresser y otras personalidades.

A través de su cuenta oficial de Facebook el magnate compartió que la compañía del “pajarito azul” había bloqueado su cuenta.

“Yo quería hacer un concurso de memes y no me dejaron, me bloquearon parcialmente la cuenta, de todos modos ya estoy viendo que hacer, así que pronto me tendrán de regreso en Twitter” escribió Salinas Pliego.

El empresario asegura que denunciaron su última publicación como “acoso selectivo”. En su publicación Salinas convocó a un concurso de memes en contra de Dreesser, el exfuncionario Simón Levy y el periodista Nacho Rodríguez, a quienes describió despectivamente.

“A los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren… no me voy a ir. Aquí estoy y, señores, aquí voy a seguir", agregó el empresario.

Salinas Pliego tiene la teoría de que su cuenta fue bloqueada por grupos que se organizaron para denunciar cada tuit como acoso selectivo, y dejó las cuentas de las personas ya mencionadas e invitó a sus seguidores a hacer lo mismo.

“Estaré aquí, en mi cuenta de Facebook, en Instagram y en TikTok leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en twitter. I’ll be back “finalizó el mensaje del empresario.

