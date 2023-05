El nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar no contempla el reconocimiento a los estudios de licenciatura y de posgrado de las enfermeras, por lo que no podrán acceder a un mejor salario, alertó la Unión Nacional de Enfermería Mexicana.

Según el tabulador del nuevo esquema federalizado de salud, el salario base más prestaciones de una enfermera de atención clínica es de 26 mil 432 pesos, y no existen categorías, es decir, no se puede escalar de nivel.

En tanto, una enfermera general que labora en hospitales de la Secretaría de Salud federal y alcanza el nivel más alto por sus estudios de licenciatura, percibe un salario base más compensaciones de 31 mil 952 pesos.

Acusan a IMSS-Bienestar de eliminar incentivo para enfermeras [Foto: Twitter]

Según el gremio, IMSS-Bienestar no modificará los problemas que enfrentan enfermeras en las secretarías de salud estatales, quienes a pesar de contar con licenciatura y posgrado son contratadas como auxiliares; además, no se reconocen sus estudios y no reciben el sueldo correspondiente.

"Se confirma que desaparecen, que en el IMSS-Bienestar desconocen la licenciatura y los posgrados (para enfermería), en comparación con los que trabajamos en la Secretaría de Salud (federal)" , alertó Fabián Infante, de la Unión Nacional de Enfermería Mexicana.

Újule, ni una sola cosa hacen bien.



Si eres empleada o empleado de la salud, esto te va a interesar.



Entérate del impacto económico, en tu bolsillo, que tendrá la reciente reforma al sector después de cerrar el INSABI.



Comparte por favor este mensaje, sobre todo si tienes… pic.twitter.com/wf8ZBndvDS — Sociedad Civil México (@SocCivilMx) May 16, 2023

Con información de Reforma.

