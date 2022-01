Marcelo Ebrard presente en toma de posesión de Xiomara Castro

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acudió esta mañana de jueves en la toma de posesión de Xiomara Castro, como nueva presidenta de Honduras.

Ebrard declaró que este hecho es muy significativo para México.

Ebrard Casaubon está acompañado por su esposa, Rosalinda Bueso, quien es originaria de Honduras y fue embajadora de ese país en México, durante el mandato de Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

Enfrentada a una trifulca partidista interna que, aunque ya se resolvió, ensombreció el escenario interno en los últimos seis días, la empresaria izquierdista hondureña Xiomara Castro asume hoy la presidencia de Honduras para el periodo 2022-2026.

Castro deberá aplicar su voluntad de sacar a Honduras del circuito clave del narcotráfico de Colombia y Venezuela a México y Estados Unidos, contener la masiva e incesante migración irregular de hondureños a suelo estadounidense y romper con la vieja espiral de pobreza, violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que acosa a su país en más de 200 años de vida independiente.

"El gobierno de Castro intentará darle un giro a un país abrumado por la corrupción y el narcotráfico", planteó un análisis que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), institución de defensa de derechos humanos de EU, remitió para El Universal.

I’m preparing for our trip to Honduras tomorrow where I will attend the inauguration of President Xiomara Castro. This visit is an opportunity for our two nations to deepen our cooperation on key issues, from anti-corruption, to economic recovery. pic.twitter.com/MDRQMmApmM