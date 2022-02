Eres un miserable, Andrés Manuel: Rafael Loret de Mola sale en defensa de su hijo

“Muy bien Andrés Manuel, ya es guerra declarada… eres un miserable”, fueron las palabras que el periodista Rafael Loret de Mola dirigió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que el mandatario acusara a su hijo Carlos Loret de Mola de corrupto y exhibiera su supuesto sueldo durante la conferencia mañanera de hoy.

Rafael Loret de Mola fue directo: apenas iniciado el video señaló que el presidente no tiene derecho de exigir a un periodista que revele el monto de su sueldo y quien le paga.

“Qué clase de presidente eres, antidemocrático, Andrés Manuel, para dividir a la sociedad mexicana en dos y atacar a una parte de esa sociedad que no está contigo”.

El periodista recordó al presidente que el derecho está para defender a los mexicanos y no los intereses de la "cáfila de maleantes que lo rodean".

Rafael Loret de Mola descalificó la actitud del presidente López Obrador al no aceptar la evidente opacidad en la fortuna de su hijo José Ramón, y que no cuadra con su empresa de chocolates y cerveza; además de la relación de su esposa Carolyn Adams con una empresa con nexos y contratos con Pemex.

También, y dirigiéndose al presidente como “Mesías de Mascupana”, afirmó que ya sea que le revoquen o no el mandato, él y su hijo seguirán siendo periodistas cuando termine su gobierno

“… porque estoy seguro de que de todos los presidentes de México, el primero en entrar a la cárcel vas a ser tú, porque no vas a poder justiciar toda la barbaridad de mentiras y de confabulaciones que has emitido…”

Sobre cuánto gana Carlos Loret de Mola, el periodista afirmó que su hijo tiene el derecho o no de decirlo, y sobre él, dijo que le importa un comino el dinero porque prefiero su libertad