Secuestros bajaron en 2020; Edomex y Veracruz con más casos en México

Benito Jiménez

Ciudad de México.- En diciembre, el Estado de México y Veracruz reportaron el mayor número de plagios en todo país, dio a conocer la organización Alto al Secuestro, que dirige Isabel Miranda de Wallace, quien reveló que a nivel nacional disminuyeron con relación a 2019.

La entidad mexiquense encabezada por Alfredo del Mazo acumuló 17 secuestros, mientras que Veracruz, gobernado por Cuitláhuac García, registró 12 plagios.

En lo que va de la presente administración, Veracruz encabeza la lista de secuestros con 680 casos, seguido del Estado de México con 548 víctimas, indicó la organización que encabeza Isabel Miranda de Wallace.

A nivel nacional los secuestros disminuyeron en 2020 en un 39 por ciento, con respecto a 2019.

"Es importante observar que pudo ser por la pandemia o porque hay menos denuncias, pero a final de cuentas es el primer año, 2020, que tenemos menos delitos por secuestro", advirtió la activista.