Vamos a facilitar trámites: AMLO brinda apoyo a Banamex tras freno de la venta

Luego que un juez frenó la venta de Banamex hasta que se resuelva un juicio que enfrenta con Oceanografía, quien reclama un adeuda por cinco mil 200 millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ayudará a facilitar trámites para su venta y señaló que, si es necesario, solicitará la intervención del Poder Judicial con el objetivo de que se resuelva.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que su administración ayudará a que esta operación de compra-venta no haya tácticas dilatorias, por lo que anunció que estará pendiente de la adquisición.