Alabama causa polémica por tercera ejecución con gas nitrógeno

Las autoridades de Alabama han llevado a cabo esta semana la tercera ejecución en Estados Unidos mediante gas nitrógeno, un método controversial que sus detractores califican como una forma de tortura.

El condenado, Carey Dale Grayson, de 50 años, fue declarado muerto a las 6:33 de la tarde del 22 de noviembre en el centro penitenciario William Holman de Atmore.

Grayson, quien pasó sus últimos momentos maldiciendo al director de la prisión, fue condenado junto con otros tres hombres, todos adolescentes en el momento del crimen, por el asesinato y desmembramiento de Vicki Lynn Deblieux, una mujer de 37 años que estaba haciendo autostop para visitar a su madre en Luisiana.

Lamentablemente, su cuerpo desnudo y desmembrado fue encontrado cuatro días después en un acantilado.

La defensa de Grayson, representada por su abogada Kacey Keeton, afirmó que, aunque su cliente fue silenciado después de insultar a los funcionarios penitenciarios, su verdadero deseo era expresar su arrepentimiento por el crimen, más de 30 años después, y su desilusión con el sistema judicial.

