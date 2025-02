Avioneta Learjet 55 estrellado en Philadelphia era una ambulancia aérea mexicana

La avioneta Learjet 55 utilizada como ambulancia aérea que se estrelló la tarde de este viernes en el noreste de Philadelphia, en el estado de Pensilvania, fue identificada con matrícula XA-UCI, pertenece a la empresa mexicana XE Ingeniería Médica, especializada en traslados médicos tanto terrestres como aéreos.

JUST IN: New footage shows the moment a private jet crashed in Northeast Philadelphia.



The Learjet 55 reportedly departed from Northeast Philadelphia Airport shortly before it crashed.



According to police, the plane was on a "medical assignment" and was headed to… pic.twitter.com/qv932zPze1