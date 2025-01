Buscan sobrevivientes tras choque de vuelo de American Airlines con helicóptero

El choque entre un avión de pasajeros de American Airlines con 64 personas a bordo y un helicóptero militar, desató una intenso operativo de búsqueda de posibles sobrevivientes y víctimas en el río Potomac, en Washington D. C., Estados Unidos.

🚨 #BREAKING: Officials are “preparing for this to be the deadliest disaster here in Washington in decades”



No survivors have been found so far on the American Airlines flight. pic.twitter.com/GcDEy5zUax