Estados Unidos llega a Ucrania; pide unión para enfrentar ataque ruso

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió el miércoles a las naciones occidentales que permanezcan unidas ante lo que calificó de “implacable” agresión rusa contra Ucrania y garantizó al líder ucraniano que le brindarán su apoyo.

Durante una visita a Kiev, Blinken le dijo al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy que Washington y sus aliados respaldan firmemente a su país y sus aspiraciones democráticas en medio de los crecientes temores de una posible invasión rusa.

I updated Ukrainian President @ZelenskyyUA today on our engagements with Russia last week and stressed there will be nothing about Ukraine, without Ukraine. I applaud Ukraine’s commitment to a peaceful resolution and urge Russia to pursue diplomacy as the only way forward. pic.twitter.com/A0cNX7k23m — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

“El pueblo ucraniano eligió un camino democrático y europeo en 1991. Llegó a la Maidán para defender esa elección en 2013 y, lamentablemente, desde entonces ha enfrentado una agresión implacable de Moscú”, dijo Blinken, refiriéndose a la trayectoria de Ucrania desde el colapso de la Unión Soviética.

La Maidán es como se conoce a la Plaza de la Independencia en el centro de Kiev, Ucrania.

“Nuestra fuerza depende de preservar nuestra unidad y eso incluye la unidad dentro de Ucrania”, dijo a Zelenskyy. “Creo que uno de los objetivos de Moscú desde hace mucho ha sido tratar de sembrar divisiones entre y dentro de nuestros países y, simplemente, no podemos y no permitiremos que lo hagan”.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo anteriormente que daría a Ucrania 200 millones de dólares adicionales en ayuda militar para defender su soberanía e integridad territorial.

Zelenskyy agradeció a Blinken por la asistencia, que fue aprobada a finales de diciembre, pero que no fue confirmada formalmente hasta el miércoles, así como por su visita y garantías de apoyo.

An extra thank you to our @USEmbassyKyiv colleagues who have been working tirelessly on the ground in Ukraine. We appreciate you and your families’ sacrifices and hard work on behalf of the American people. Your safety and well-being are of the utmost importance. pic.twitter.com/9VV0G7DlAr — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

“Este apoyo (militar) no solamente habla de nuestros planes estratégicos de que Ucrania se una a la alianza, sino, lo que es más importante, del nivel de nuestro ejército, de nuestros activos militares”, afirmó, refiriéndose al deseo de Kiev de unirse a la OTAN a pesar de las fuertes objeciones de Rusia.

El anuncio de ayuda se hizo mientras Blinken iniciaba una visita a Kiev organizada a toda prisa. El diplomático y otros miembros del gobierno han redoblado sus advertencias sobre una posible invasión rusa en Ucrania. La Casa Blanca dijo el martes que Moscú podría lanzar un ataque sobre Ucrania en cualquier momento.

En declaraciones al personal de la embajada estadounidense en Kiev, Blinken aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estaba ahora en posición de lanzar una acción militar contra Ucrania, a voluntad y en muy poco tiempo, con más de 100.000 soldados concentrados en su frontera, donde planea agregar más.

“Sabemos que hay planes de aumentar ese contingente aún más en un plazo muy corto y eso da al presidente Putin la capacidad, también en un plazo muy corto, de tomar medidas agresivas adicionales contra Ucrania”, afirmó Blinken.

Today I joined @TVietor08 and @brhodes to discuss everything from why we are focused on Ukraine to why we need more college students to consider the foreign service — and lots in between. Check out the full interview on Pod Save the World, available tomorrow. https://t.co/gcgXaGMhiK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

