Hamás libera a tres rehenes más este sábado 1° de febrero en Gaza

La mañana de este 1° de febrero, Hamás liberó a tres rehenes más, incluido Keith Siegel, quien se convirtió en el primer estadounidense-israelí que recupera su libertad bajo el acuerdo de alto al fuego.

Alrededor de las 8:30 a.m., Yarden Bibas (35) y Ofer Kalderon (54) fueron recibidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja, coordinador de las liberaciones con Hamás en la Franja de Gaza.

Tras haber vivido 484 días en cautiverio, la libertad de Siegel (65), un terapeuta ocupacional de Chapel Hill, Carolina del Norte, llegó este sábado casi dos horas después que Bibas y Kalderon.

De acuerdo con New York Post, el secuestro de Siegel y el de su esposa, Aviva, tuvieron lugar el 7 de octubre de 2023, cuando miembros de Hamás asaltaron su casa en el Kibutz Kfar Aza.

Siegel recuperó su libertad mucho después que Aviva, ya que ella fue liberada en noviembre de 2023, como resultado de un intercambio de rehenes por prisioneros.

Siegel fue visto con vida por última vez junto a Omri Miran -otro rehén israelí- en un video de propaganda que Hamás lanzó en abril del año pasado.

Después de presionar al entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Aviva logró que su esposo regresara a casa este fin de semana.

