Joan Didion, escritora y periodista estadounidense, murió a los 87 años

Este jueves 23 de diciembre en Nueva York falleció Joan Didion, la gran cronista del movimiento hippie y de la guerra de El Salvador, además de que es una de las precursoras del Nuevo Periodismo.

La autora de una decena de obras y de centenares de artículos, sufría desde hace varios años la enfermedad de Parkinson y esta ha sido la causa de su muerte, según lo señalado por su editor a través de un correo electrónico, citado por The New York Times.

Joan Didion nació y creció en California, se convirtió en una de las cronistas mas brillante e inteligentes de su generación. En el siglo XX, su familia emigró a la costa oeste de Estados Unidos rumbo a una región que era entonces considerada la última frontera.

Didion tenía 20 años cuando se mudó a Nueva York, donde comenzó formalmente su carrera de periodista. Fue en 1956, cuando empezó a trabajar en la edición estadounidense de Vogue. Una revista que su mamá leía.

Algunas de sus obras más populares fueron El año del pensamiento mágico (2005), uno de los relatos de duelo más conmovedores de la literatura contemporánea que con más de un millón de copias vendidas se volvió en un éxito de ventas en Estados Unidos.

En 2011 a esta obra siguió Noches azules, donde Didion profundizó en el duelo por su única hija que había sido adoptada.

Recientemente, el documental de Netflix "Joan Didion: El centro cederá", que fue dirigido por Griffin Dunne, el sobrino de su esposo, en 2017, buscó descifrar su enigmática popularidad.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de Humanidades, durante una ceremonia en Washington, el mandatario compartió su sorpresa por que la condecoración llegara tan tarde en la vida de Didion.

“Es una de las mentes más brillantes y una de las observadoras más respetadas de la política y cultura estadounidense”, expresó Obama.

Joan Didion pasó sus últimos años en un apartamento de Greenwich Village de Nueva York, del que apenas salía.

‘We tell ourselves stories in order to live.’



Vale, Joan Didion pic.twitter.com/DwhBbk5B4T