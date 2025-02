Learjet 55: Sheinbaum lamenta muerte de mexicanos en Filadelfia

La presidenta Claudia Sheinbaum, lamentó a través de sus redes sociales, el fallecimiento de seis connacionales, que viajaban a bordo de un Learjet 55, una ambulancia aérea mexicana en Filadelfia, Pensilvania.

La aeronave que transportaba a una niña, su madre y a otras cuatro personas, cayó a altas horas de la noche de ayer, cerca del centro comercial Roosevelt, en las avenidas Cottman y Bustleton.

Decenas de personas presenciaron el suceso desde sus casas y mientras transitaban por las calles.

Horas después del acontecimiento, la mandataria dio a conocer que las autoridades consulares han contactado a los familiares de las víctimas para brindarles toda la ayuda posible.

La alcaldesa de Filadelfia, Cherelle L. Parker, informó por medio de X (antes Twitter) que además de las seis víctimas mexicanas, una persona más perdió la vida como consecuencia del impacto de la aeronave.

En cuanto al número de heridos, detalló que al menos 19 resultaron con heridas, por lo que se les trasladó a hospitales para su pronta atención.

Josh Shapiro, gobernador del estado de Pensilvania, publicó que este sábado se encuentra en el lugar donde ocurrió la tragedia, en compañía de Cherelle L. Parker y de los departamentos de Bomberos, Policía y Emergencia.

