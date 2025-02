Mueren los 6 ocupantes del Learjet 55 accidentado en EU: eran de México

Una ambulancia aérea que transportaba a una niña, su madre y a otras cuatro personas se estrelló en un vecindario de Filadelfia poco después de despegar el viernes por la noche, provocando una explosión que afectó varias casas. Las seis personas que iban a bordo eran de México.

La niña había sido tratada en Filadelfia por una afección potencialmente mortal y estaba siendo trasladada a su casa en México, según Shai Gold, portavoz de Jet Rescue Air Ambulance, propietario del avión. El destino final del vuelo era Tijuana después de una parada en Missouri.

WHAT’S KNOWN ABOUT THE PHILADELPHIA PLANE CRASH SO FAR?



A medical-type Learjet 55 aircraft operated by Jet Rescue Air Ambulance was departing from Northeast Philadelphia Airport, Pennsylvania, en route to Springfield-Branson National Airport, Missouri.



