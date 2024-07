Renuncia Kimberly Cheatle como directora del Servicio Secreto de EU

Kimberly Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos informó este martes 23 de julio que ha renunciado a su puesto después de los errores de seguridad cometidos en el mitin donde Donald Trump resultó herido.

Después de que el candidato republicano resultara herido en su oreja durante un evento político, Cheatle fue juzgada por los republicanos y demócratas, quienes solicitaron su renuncia ya que no pudo evitar que un sujeto de 20 años identificado como Thomas Matthew Crooks, apretara el gatillo con la intención de eliminar a Trump.

“Asumo toda la responsabilidad por la falla de seguridad. A la luz de los acontecimientos recientes, he tomado con gran pesar la difícil decisión de dejar el cargo de directora”, declaró Cheatle en un comunicado.

