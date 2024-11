Tim Walz acepta nominación vicepresidencial demócrata en Chicago

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, aceptó ayer de forma oficial la nominación demócrata para la vicepresidencia de Estados Unidos durante la convención del partido en Chicago, Illinois.

Walz se comprometió a acompañar a la actual vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris en la carrera por la Casa Blanca contra Donald Trump y J.D. Vance.

We know what Donald Trump and JD Vance will do if they get back in the White House. They’ll jack up costs on middle-class families, gut Social Security and Medicare, and ban abortion.

Agradeció a Harris por confiar en él e invitarlo a ser parte de la campaña, así como al presidente Joe Biden.

Walz inició su discurso de aceptación que además cierra el tercer día del evento. Fue introducido por la senadora Amy Klobuchar, quien habló de su trayectoria; y un ex alumno del gobernador.

.@Tim_Walz is the kind of person who should be in politics—someone who knows who he is and what’s important. I have no doubt that he’ll make an outstanding vice president, and I’m looking forward to helping him and @KamalaHarris get elected this fall. pic.twitter.com/Pa1tkCyP75