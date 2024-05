Apagones afectan a cerca de 60 mil comercios locales

El sector patronal yucateco confirmó que al menos cinco de cada diez empresas en la entidad están siendo afectadas por los constantes apagones de energía eléctrica, situación que genera pérdidas económicas incuantificables para el sector productivo.

Según el Directorio de Unidades Económicas (Denue) del Inegi, en 2023, Yucatán tenía 117 mil unidades económicas, por lo que se estima que unas 58,500 empresas enfrentaron pérdidas por los apagones.

La semana pasada, la Canacome señaló que los apagones afectaron al 70 por ciento de los negocios afiliados a ese organismo, y el sector restaurantero de la ciudad también enfrenta problemas por los cortes al suministro de energía eléctrica.

Ahora, Emilio Blanco del Villar, dirigente de la Coparmex Mérida, reconoció que alrededor del 50 por ciento de las empresas yucatecas están enfrentando interrupciones en su operación debido a la falta de energía eléctrica.

“Cuando menos, el 50 por ciento de las empresas del Estado ha tenido algún paro por falta de energía”, indicó.

Apuntó que esta situación le resta competitividad a las empresas yucatecas y a las de la región peninsular, puesto que las producción no puede detenerse ni un minuto, lo que representa pérdidas a las unidades productivas.

“Es un es un tema muy grave y es muy importante y tenemos que tomar ya cartas en el asunto porque las empresas no pueden parar ni un minuto, se pierde productividad y por el otro lado dejamos de cumplir con compromisos con clientes y con proveedores, entonces es fundamental que eso se ataque a la brevedad. Sin duda para todos, no solamente en el caso de los domicilios en donde la gente en muchos casos está perdiendo su refrigerador o su aire acondicionado o las variaciones de corriente, pero imagínese las empresas, la gente deja de trabajar y eso pierde productividad y nos interesa ser un estado productivo”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Canacome, Levy Abraham Macari apuntó que la mayoría de las empresas del sector comercio sí se han visto afectadas por los apagones, pero la CFE está haciendo su trabajo para que esta situación se regularice. De hecho, comentó que es un tema nacional y no exclusivo de Yucatán.

Lo que sucede, dijo, es que las empresas generalmente no cuentan con plantas de emergencia o baterías y la única forma de abastecerse de energía eléctrica es a través de la CFE.

“La única opción que tenemos para no tener apagones es contar con una planta de emergencias, a veces hay empresas que ponen la planta para áreas muy específicas como su área de cómputo y que no se afecte, pero no funcionan al cien, aunque tengan plantas tal vez no trabajan al cien por ciento”, señaló.

