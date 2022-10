Este año costará mucho más a los yucatecos colocar un altar

Ante la llegada de las celebraciones del Día de Muertos o “Hanal Pixán”, a finales de este mes y principios de noviembre, la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) advirtió que este año la compra de los insumos para la elaboración de los “pibes”, así como de los diversos artículos para la colocación de los altares en honor a los fieles difuntos estará un poco “ajustada”, debido a los efectos de la inflación.

El dirigente de la Canacope en Yucatán, Jorge Cardeña Licona, recordó que desde principios de este mes se comenzó a observar un ajuste en los precios de las velas y veladoras, así como en el incienso y los tradicionales dulces que se colocan en las ofrendas, por lo que dijo que este año será un poco complicado para el sector.

A la par de ello, indicó que las panaderías locales también hicieron un ajuste de hasta un 10 por ciento en el pan de muerto, lo que es muestra de que inflación ha golpeado a todos los sectores económicos en el estado, sin distinción.

Los sueldos que se tienen actualmente no dan para hacer estas festividades de Día de Muertos como se hacía hace algunos años, debido a la falta de solvencia económica, lo cual ha perjudicado a nivel nacional y estatal a todas las familias.

“Este año las familias tendrán que ajustarse de acuerdo a sus necesidades y no hay la solvencia económica para hacer dichos festejos del Día de Muertos como en años anteriores, ya que la inflación sigue agobiando a los mexicanos y a los yucatecos”, advirtió.

Cardeña Licona consideró que ojalá y las medidas que el Gobierno Federal busca tomar contra la inflación, como la reducción de algunos aranceles e impuestos a ciertos ramos, brinde resultados este mes, ya que habrá ajustes en muchos productos.

Reiteró que las expectativas para el pequeño comercio en Yucatán por las celebraciones a los fieles difuntos oscilarán entre un 90 y 100 por ciento en cuanto a ventas, debido al incremento de todos los insumos que se utilizan para hacer los famosos “pibes”.

“Nosotros esperamos tener mejores expectativas ya que en los meses pasados del regreso a clases y las festividades de septiembre no se cumplieron, ya que habíamos pensado tener buenas ventas y no nos fue tan bien como lo esperábamos, esperemos que no nos pase lo mismo en este mes de noviembre”, aseveró.

Y con respecto a los preparativos para el “Buen Fin”, que se realizará del 18 al 21 de noviembre, el dirigente empresarial subrayó que las expectativas también son alentadoras, en que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) espera una derrama económica de 195 mil millones de pesos.

