Empresarios de Yucatán afirman que urge antídoto contra inflación

Dirigentes empresariales de Yucatán consideraron que en esta segunda mitad del año la espiral inflacionaria podría empezar a estabilizarse, siempre y cuando se aplique un programa de estímulos fiscales y apoyos económicos financieros por parte del Gobierno Federal.

El presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Santiago Pérez Arjona, consideró que para empezar a controlar la inflación urge la generación de un programa de Estímulos Fiscales y Apoyos Económicos Financieros, además de incentivar a que las empresas tengan reducción en sus costos para que, de esa manera, se puedan bajar los precios o mantenerlos estables.

Explicó que la volatilidad de los precios obedece principalmente a factores como el precio de la energía, combustibles, además del transporte y fletes que son costos internacionales, lo que influye en tener una afectación en el incremento de los precios muy elevados.

Comentó que de ahí se deriva la necesidad de aplicar un plan de incentivos fiscales en lugar de un discurso de solicitar que no suban los precios o los congelen porque evidentemente no tendría resultados, “se tiene que afectar la economía desde abajo no el producto final”.

“Por lo tanto, el consumidor seguirá pagando y la realidad es que el año pasado tuvimos una inflación de 7.35 por ciento, lo cual hace que el poder adquisitivo se reduzca y es un tema más de macroeconomía y economía nacional que se debe vigilar”, dijo.

Por su parte, la titular de la Coparmex en Yucatán, Beatriz Gomory Correa, apuntó que la inflación en la primera mitad del año ha significado una enorme afectación a todos los ciudadanos, por lo que tener un programa gubernamental que pudiera frenar esa situación sería lo idóneo para que en la segunda mitad del año los precios elevados se pudieran estabilizar.

Apuntó que se espera que para este segundo semestre del año la inflación se pueda controlar, “si bien no se espera que disminuya, tampoco se espera que aumente, entonces, ojalá se tenga estabilidad en cuanto a los precios, aunque la coyuntura internacional es complicada”.

